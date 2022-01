Kundgebung in Schwerin gegen Willkür und Wortbruch in der Politik wehren.



Teilnehmer können sich hier anmelden: https://doodle.com/poll/dgb3fahv9z3m6t88

Genug ist genugSeid dabei!Liebe Landwirte, liebe Freunde der Landwirtschaft in MV, genug ist genug!Am 28. Januar wollen wir Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern uns mit einer Trecker-Demonstration und Kundgebung in Schwerin gegen Willkür und Wortbruch in der Politik wehren.Wir möchten Euch ganz herzlich einladen, dabei zu sein. Die Landwirtinnen und Landwirte demonstrieren für verursachergerechten Grundwasserschutz, für Bürokratieabbau, eine Zukunft der Tierhaltung, für Respekt und Wertschätzung, faire Preise und eine angemessene Entlohnung für ihre Leistungen. Lasst uns gemeinsam gegen eine willkürliche Ausweitung der Roten Gebiete und für einen verursachergerechten Grundwasserschutz, gegen mehr Vorschriften für weniger Geld und für Bürokratieabbau eintreten.Trecker aus dem ganzen Land werden sich vor den Toren Schwerins sammeln und im Korso die Hauptstadt umrunden. Vor der Staatskanzlei ist eine Kundgebung geplant. Weitere Infos zu Sammelplätzen, Streckenführung und Startzeiten folgen am Freitag.