Kopftuch tragen für Alle....?

Übersetzt : "Wer nicht islamophob sein will, trägt Kopftuch"aus Solidarität natürlich..Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings was die Medien aus dieser Aussage von Van der Bellen machen.Plötzlich ist jetzt nur noch von einem Tag der Solitarität die Rede! Die Bild berichtet in ihrer Ausgabe vom 27.4.2017 darüber und verfälscht vermutlich mit voller Absicht die Aussage. Zu keinem Zeitpunkt hat Herr Van der Bellen von einem Tag gesprochen.Hier das Original von ORF aus der TVHEKAlso das ist schon irre, Irre. In islamischen Ländern kämpfen Frauen, unter der Gefahr ermordet zu werden, gegen diese sexistischen Traditionen, mit denen muss man sich solidarisch zeigen, nicht mit den Wahnsinnigen dieser Welt.Mein Vorschlag als nächstes "aus Solidarität", wird die Scharia eingeführt.Natürlich nur für ein paar Tage!