Demonstration in Schwerin - Stoppt den totalen Lockdown

Schwerin : Alter Garten |

"Im Namen der Freiheit" ruft die Fraktion der AfD im Schweriner Landtag zu einer Demo am Schweriner Schloss auf.



Der Grund sind noch einmal verschärfte Anweisungen der Bundeskanzlerin, die sich auch gegen die Ministerpräsidentin der 16 Bundesländer durchgesetzt hat und mit Hilfe von weiteren Repressalien die im noch einmal überarbeiteten Infektionsschutzgesetz durchgesetzt werden sollen.



Die Maßnahmen beinhalten weiter verschärfte Einschränkungen des öffentlichen Leben in der ganzen Bundesrepublik. Teilweise sind diese jetzt beschlossenen Maßnahmen nicht wirklich zu verstehen und für den Laien völlig unverständlich formuliert.



Scheinbar will man wieder schon geöffnete Läden wieder schließen oder weiter geschlossen halten.



Man bekommt immer mehr den Eindruck, dass die Regierung keinen Ausweg mehr aus dieser angeblichen Pandemie mehr weiß und die Flucht nach vorne sucht.



Dies wird aber in einem totalen Desaster enden, denn irgendwann geht es Vorne nicht mehr weiter.



Leider bekommt man den Eindruck in einer Diktatur zu Leben, die sich eine Herrschaftsform, auszeichnet,durch eine einzelne regierende Person, den Diktator, oder eine regierende Gruppe von Personen (z. B. Partei, Militärjunta, Familie) mit weitreichender bis unbeschränkter politischer Macht auszeichnet, regiert zu werden.