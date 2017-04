Das dickste Ostereier zu Ostern als Mutter aller Bomben, präsentiert von T-Online

Da braucht T-Online nicht lange überlegen, über was es sich lohnt am Karfreitag zu berichten. Die Mutter aller Bomben zerplatzt irgendwo in Afghanistan.Was sollen die T-Online Kunden davon halten. Als erste Reaktion sollte man überlegen seinen Vertrag zu kündigen. Natürlich darf der User seinen Senf also seine Meinung zu der frohen Botschaft zum Osterfest nicht abgeben.

Die liebe Mutter aller Bomben: Hurra!!!



Zu bestimmten Themen oder bei erhöhtem Aufkommen der Kommentarfunktion...Das wäre ja noch schöner, wenn der größte Teil der User und mündigen Bürger gegen die Mutter aller Bomben, seine Meinung abgeben könnte. So werden Bürger ganz einfach wegen erhöhtem Aufkommen nach Meinungen/Kommentaren mundtot gemacht.Und weiter: "Präsident Donald Trump lobte die Aktion. "Wir sind sehr stolz auf nunser Militär."In diesem Sinne liebe Mitbürger Frohe Osterbomben der atomare Weltkrieg steht kurz vor dem Ausbruch.