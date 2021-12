Schwerin : Ziegelsee |

Nicht weit vom Stadtzentrum entfernt beginnt an der Ecke Knaudtstraße/Dr.-Hans-Wolf-Straße ein 3,5 km langer Wanderweg rund um den Ziegelsee.

An der Westseite des Stadtgewässers, von dem eine schiffbare Verbindung zum Schweriner See besteht, verläuft die Strecke, die insgesamt eine Höhendifferenz von 16 m aufweist, unmittelbar in Ufernähe.Dezember 2021, Helmut Kuzina