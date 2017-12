Wintermarkt im Parkcafe am Lewenberg

Parkcafe Lewenberg

Zu einem Wintermarkt lädt das Parcafe am Lewenberg in Schwerin ein.Auf die Besucher warten Bratwurst, gebackene Bananen, frische Waffeln, Bratäpfel, Kuchen und Kaffee.Das Café liegt direkt in einer denkmalgeschützten Parkanlage auf dem Lewenberg in Schwerin.Das Café verfügt über ein modernes Ambiente, eine einladende Sommerterrasse und behindertengerechte Ausstattung. Genießen Sie bei uns frisch gebackene Kuchen und Torten, selbst kreierte Kekse und duftenden Kaffee mit Blick auf den wundervollen Park. In der Woche bietet es außerdem einen abwechslungsreichen Mittagstisch.