TASKETE! heißt das Rock-Duo von Flo Weber und Aren Emirze. Die beiden sind durch ihre Hauptberufe bei Sportfreunde Stiller und Harmful einem größeren Kreis von Fans bekannt, machen mit ihrem nagelneuen Kraft-Rock-Paket TASKETE! zum Glück vieles neu und möglichst anders.

Das schlicht und einfach mit dem TASKETE!-Aufkleber betitelte Album besticht mit hinreißender Dramaturgie, die zehn Songs in 2-Mann-Bummbumm-Manier ins beste Licht rückt. Im Gegensatz zur ersten Zusammenarbeit beim 2013er Harmful-Album „Sick And Tired Of Being Sick And Tired“ agieren beide gleichberechtigt. Beim Opener THE POWER & THE HOLY GHOST kracht es im Gebälk wie zu besten Harmful-Zeiten. „Der Name des Liedes war kurzzeitig auch als Bandname gedacht, hat als Song überlebt. Tatsächlich könnte das auf die falsche Fährte führen, wenn man damit anfängt.“, kommentiert Flo Weber. Danach aber wird von beiden konsequent in Richtung kompositorisches und klang-technisches Neuland gesegelt. Dass dabei Versatzstücke aus sich gegenüber stehenden Kontinenten wie Underground und Mainstream durcheinander gewirbelt werden, macht die Sache spannend, mitunter außergewöhnlich.„Dafür dass wir aus unterschiedlichen Städten kommen, hat die Produktion gar nicht so lange gedauert. Wir haben rund ein Jahr gearbeitet. Das Ausrufungszeichen im Bandnamen bringt die Musik so mit sich.“ Zur feinen Verpackung meint Flo Weber: „Für mich ist es wichtig, dass in Zeiten des Streamings das Haptische nicht völlig unter die Räder kommt. Bei all der Schnelllebigkeit ringsumher wollen wir ein Statement für Kunst abgeben. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich mich in den rebellischen Zeiten des Grunge gern zurückgezogen, nachgedacht und nachgeblättert habe. Das fällt ja heute alles weg. Das interessiert niemanden mehr. Wir haben seit Jahren einen sehr guten Grafiker. Kai hat ein fein entwickeltes Gespür für die graphische Umsetzung von Musik. Das Dynamische des Cover-Fotos in Verbindung mit dem Modellbau-Plan hat uns überzeugt.“ Tatsächlich ist die Verpackung des Debüts genauso gelungen wie die zehn Songs des Albums. Alles Killer, keine Filler. Es sind Songs, die auch textlich überzeugen.Davon können sich die Fans in Schwerin und Umgebung heute Abend ab 20 Uhr im DOKTOR K in der Schweriner Külz-Straße ein Bild machen. Dann stehen TAKETE! endlich in Schwerin auf der Bühne, nachdem Ende 2018 ein Konzert kurzfristig wegen Erkrankung abgesagt werden musste.