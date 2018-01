Ostereierausstellung im Park Cafe am Lewenberg

Schwerin : Ostereierausstellung |

In den Räumlichkeiten des Park Cafe am Lewenberg stellt die Schweriner Grafikerin Ines Höfs ab Anfang März bis zum Osterfest Handbemalte Ostereier aus.



Zu sehen sind haubtsächlich Gänse-und Hühnereier, die von Hand bemalt wurden.

Einige Stücke stehen zum Verkauf und eine wie die Gänseeier zur geschichte Mecklenburgs, sind lediglich Ausstellungsstücke.



Im Park Cafe gibt es in der Woche von Mo-Fr. von 11:30 - 13:30 Uhr ein tägliches Mittagsmenü und Kaffee und Kuchen immer von 11:00 - 17:00 Uhr.



An Sonn- und Feiertagen hat das Cafe von 14:30 - 17:30 Uhr geöffnet.



Die Ausstellung ist mit der Straßenbahn Line 1 bequem zu erreichen und zu den Öffnungszeiten des Park Cafe zu besichtigen.