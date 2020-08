Open Air-Kultur satt im Schweriner Schlosshof

Schwerin : Schweriner Schloss |

Mit Kabarett und Comedy startet an diesem Wochenende eine Serie mit illustren kulturellen Höhepunkten im Schweriner Schlossinnenhof.

Am Samstagabend gastiert hier Serdar Somuncu mit dem GröHaZ Open Air, gefolgt von Mord on Talking - live mit Ines Anioli und Ariana Baborie am Sonntag."Der „GröHaZ“ ist ja bekanntlich eine Persiflage auf das Wortgebräu ‚Messias‘ und den ‚Größten Führer aller Zeiten‘. Natürlich wird es um ganz neue Entwicklungen und um die Folgen von Corona gehen. Das ist doch klar. Als ich das Tournee-Programm ausgearbeitet habe, war ja an viele aktuelle Entwicklungen noch gar nicht zu denken. Das unglaubliche Wechselbad der Gefühle, das Boulevardmedien wie Bild aus der Corona-Krise machen, gibt da viel Stoff und Angriffsfläche....", sagt der Kabarettist, Autor, Musiker, Regisseur und Schauspieler Serdar Somuncu im Interview mit der SCHWERINER VOLKSZEITUNG. Und ergänzt: "Ich wurde gefragt, habe gern zugesagt. Aber nicht vom Schweriner Schlossgeist, sondern von den Verantwortlichen, die in diesem Sommer im Schloss schon sehr viel Kultur auf die Bühne gebracht haben. Das ist in dieser Zeit außergewöhnlich, da bin ich gern dabei..."Weitere Termine: 6. 09. Theess Uhlmann Trio, 18.09. Dota Kehr & Jan Rohrbach, 19.09. Heinz Rudolf Kunze – Solo, 26. 09. Poetry Landesmeisterschaft 2020, 27.09. Dr. Mark Benecke - Mafia in New York. Mehr Infos im Netz: www.kulturbotschafter-events.de .