Schwerin : Eiskristall

Eltern können kostenlos in den Schweriner Zoo und das Beste, Sie können sogar ihre Kinder mitbringen !



Treffpunt für alle, die das Angebot vom Eiskristall annehmen möchten, ist das Eiskristall im Stadtteil Neu-Zippendorf in 19063 Schwerin in der Rostocker Str.5



Also am 30.9.2017 um 15:00 Uhr am Eiskristall von dort geht es in den Zoo



Eintritt frei !