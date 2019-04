Jazz-Nacht Gala im Schweriner Staatstheater

Schwerin : Mecklenburgisches Staatstheater |

Heute live - Tutu Puoane & Brussels Jazz Orchestra

Tutu Puoane & Brussels Jazz Orchestra haben im Februar dieses Jahres zwei großartige, ausverkaufte, umjubelte und mit besten Kritiken versehene Konzerte im "Jazz at Lincoln Center" in New York City abgeliefert. HEUTE, am 27.04.um 19.30 Uhr wird dieses Orchester zur Jazz Gala "10 Jahre Schweriner Jazznacht" zusammen mit dem Riccardo Del Fra Quintet im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin zu erleben sein.Für diese Doppel-Konzert im Großen Haus im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin gibt es tatsächlich noch Tickets ab 18 -59 € an der Kasse Mecklenburgisches Staatstheater, Tel.: 0385 5300 123Hier ein Video-Bonbon vorneweg: https://www.youtube.com/watch?v=TzIINadQeew