Immer eine Reise Wert , Flugzeugmuseum in Dänemark

Wer also an die Nordsee fährt und in der Gegend um den Ringkøbing Fjord verweilt, sollte unbedingt auch das Flugmuseum besuchen.Nicht nur für Kinder, die sich sogar in einen Hubbschrauber setzen dürfen, bietet das Museum viele Interessante Aspekte zur Fluggeschichte Skandinavies.Die Ausstellung beinhaltet ein umfangreiches Angebot an Flugmaschinen, wobei man sich bei einigen fragen muss, wie kann sich ein Mensch damit abfinden, in die Luft zu gehen. Oder es zumindest zu versuchen.Noch ein Wort zu Dänemark und dem Ringkøbing Fjord. Man sollte den Innenring im Sommer meiden. Er bietet kaum die Möglichkeit zum Baden und es tummeln sich Bremsen und Mücken in Massen in den Schilfgürteln. Wer zur Nordsee will, muss zwansweise mit dem Auto fahren. Für die Herbst-und Weihnachstage sind die dortigen Häuser aber gut ausgestattet.Und noch eins, bevor Sie eine Postkarte an ihre Lieben nach Deutschland schicken, sprechen Sie lieber vorher mit ihrer Bank. Die Portokosten für eine Karte belaufen sich derzeit auf satte 4.-€ je Postkarte, dazu kommen noch die Kosten für die Postkarte.