Im Schweriner Schleswig-Holstein-Haus: Landschaftsbilder von Knut Wolfgang Maron

In Schwerin präsentiert das Schleswig-Holstein-Haus im Rahmen einer Ausstellung zahlreiche Arbeiten von Knut Wolfgang Maron.

Unter dem Titel „Bilder über Landschaften‟ gibt der emeritierte Professor und ehemalige Dekan des Fachbereichs Design und Innenarchitektur der Wismarer Hochschule einen Einblick in sein Schaffen.Der Professor im Ruhestand war seinerzeit auch für experimentelle Fotografie an der Hochschule Wismar zuständig; er öffnete sein Archiv, um in der Schweriner Ausstellung mit einer Auswahl hunderter Motive einen Eindruck seines jahrzehntelangen Schaffens zu vermitteln.Die „Bilder über Landschaften‟ wurden von Knut Wolfgang Maron von 1978 bis 2021 auf Polaroid SX70 aufgenommen. Gezeigt werden auch ein paar großformatige Fotografien, die eigens für Ausstellung angefertigt wurden.In Wismar schuf Maron sich eine Basis, von der aus er die fotografische Bewegung der „Neuen Subjektivität‟ auslöste und stärkte. Er gilt als einer der wichtigsten Vordenker der experimentellen Farbfotografie.März 2022, Helmut Kuzina