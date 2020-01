Fridays gegen Altersarmut in München- Schande über Deutschland

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Die Frage ist doch warum lässt die Polizei die Gegendemonstranten überhaupt an die ordnungsgemäß angemeldete Demo von Fridays gegen Altersarmut ran? Zufall, keineswegs man will die Bürger die von ihrem im Grundgesetz verankerten Demonstrationsrecht Gebrauch machen, einschüchtern.Dies ist eine Schande für DeutschlandAlte an JungeGerade noch jung und plötzlich schon alt,gerade mitten im Leben, und jetzt sterben wir bald.Wer wollen wir sein, wer sind wir gewesen?Wir lassen im Buch unseres Lebens euch lesen.Wir haben im Leben gelacht und geweint und sind jetzt in Sorge um die Nachwelt.Wie geht es hier weiter, wenn wir nicht mehr sind?Ob dann die befürchtete Sintflut geginnt?Euch droht jetzt Gefahr! Und sie steht schon ganz dicht.Einen dritten Weltkrieg überlebt ihr nicht!Wir wollen euch schützen und wissen nicht wie.Ihr hört auf uns Alte ja kaum oder nie.Woll`n nicht nur reisen und Kuchen essen und darauf warten, daß wir alles vergessen.Noch sind wir da, noch könnt ihr uns fragen, noch können wir zuhören und euch Wichtiges sagen. (Ute Latendorf)