Demonstration der Landwirte in Schwerin am 17.1.2020

Schwerin : Alter Garten |

Am 17.1.2020 ist in Schwerin mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Der Grund ist ein neuer Protest der Landwirte diesmal in Schwerin.



Der Veranstalter rechnet mit mehr als 500 Traktoren, die an der Demonstration teilnehmen wollen.

Schon in den frühen Morgenstunden des 17.1.2020 ab 7:00 Uhr wird es zu Einschränkungen auf der Crivitzer Chaussee kommen. Rechnen Sie als schon vor der Stadt mit Stau in Richtung Innenstadt.

Gerade aus Richtung Plate, Crivitz, Ludwigslust werden viele Landwirte auch über die A14 und die B 321 und die B5 in die Stadt kommen. Es ist damit zu rechnen, dass zahlreiche Trecker aus Platz- und Sicherheitsgründen von der Polizei nicht in die Innenstadt gelassen werden, so wird es im Bereich der Plater- und Ludwigslusterstr. - und Crivitzer Chaussee zu Einschränkungen bei den Fahrbahnen, durch geparkte Traktoren mit Überbreite, kommen.