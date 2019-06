Das bekommen Sie für Ihre Gebühren beim NDR...

Schwerin : Insel Kaninchenwerder |

Oft ist das einzige Ergebnis beim Angeln, dass der Wurm gebadet wurde.

(Oscar Wilde)



Der NDR zwischen Wahrheit und Wirklichkeit.....

Der NDR berichtete in seiner Nordtour Sendung vom 29.06.2019 18:00 Uhr auch über die Insel Kaninchenwerder im Schweriner See.Wer den Bericht "Kaninchenwerder: Naturidyll im Schweriner See" gelesen hat und noch nicht auf der Insel war, denkt an eine gepflegte Insel mit einem wunderbaren Rundweg als Naturerlebnispfad mit 19 Stationen. An an eine frisch gemähte Wiese und gepflegte Gastronomie. Kaninchenwerder-im-Schweriner-See



Die beste Stelle im Filmbericht bei 3:51 min mit der Aussage von Urmel Meyering auf dem Aussichtsturm : " Zitat:

" Meine schöne kleine eigene heile Welt"

Nun noch hat er die Insel doch nur gepachtet, oder Herr Oberbürgermeister Dr. Badenschier?Wer kürzlich die Insel besucht hat, weiß, dass an dem Bericht des NDR nur eine Tatsache unbestritten ist und zwar die, das es sich bei Kaninchenwerder tatsächlich um eine Insel handelt.Die rosaroten Berichte des NDR veranlasste mich dazu, beim NDR einmal nachzufragen ob er sich den Artikel diktieren lassen hat. Anders kann man sich die Gegensätze nicht erklären. Denn wir fanden keine Gastronomie, gemähte Wiesen und einen wirklichen Naturerlebnispfad vor.Hier meine Anfrage an den NDR:Sehr geehrter Herr Tautz, lieber NDRSehr erstaunt waren wir über den Bericht des NDR über die Insel Kaninchenwerder. Vermutlich beziehen sich einige Aussagen aus dem Bericht vom 15.6.2019 hier: Kaninchenwerder: „Naturidyll im Schweriner See“ lediglich auf Hörensagen oder auf Aussagen aus Prospekten?Bei unserem Besuch am 27.6.2019 (siehe Link) fanden wir den Inselrundgang in einem desolaten Zustand vor, der von älteren Menschen überhaupt nicht ohne Hilfe bewältigt werden kann. Zugewachsene Wege und umgekippte Bäume machen den Rundgang eigentlich unmöglich. Selbst Sitzpausen sind nicht möglich da viele Bänke derart verdreckt oder defekt sind, dass kein Sitzen möglich ist. Auch die Wiesen wurden schon lange nicht mehr gemäht und befinden sich im schlechten und ungepflegten Zustand. Die genannten Stationen des Naturerlebnispfades sind teileweise so vermoost, dass man diese Hinweise gar nicht mehr lesen kann. Andere stehen inmitten von Brennnesseln. Auch 14 Tage nach ihren Reisebericht fanden wir keine funktionierende Gastronomie vor, nicht einmal eine Tasse Kaffee für die Einzigen Besucher an diesem Tag, gab es auf unsere Nachfrage, in der von Ihnen geschilderten Gaststätte, die zum Besuch einlädt.Ich denke bei ihren Beitrag auch an die vielen älteren Bürger die sich auf Grund ihrer überaus positiven Bewertung der Insel Kaninchenwerder, auf den Weg zur Insel begeben und sich später Fragen, auf welcher Insel der Herr Tautz eigentlich war?Mit freundlichen Grüßen eine Schweriner Familie, die die Insel noch aus DDR Zeiten kennt.Journalismus sollte doch auch immer kritisch sein, wenn Kritik berechtigt ist !Norbert und Ines Höfs Schiff Ahoi Kaninchenwerder





Jetzt muss sich der NDR und Herr Meyering nur noch um den Schweriner Fernsehturm kümmern....dann klappt es auch wieder der Fernsicht.