Das 29. FILMKUNSTFEST MV zeigt neue Musik-Videos auf großer Leinwand

„Haigh M-V, here comes Ireland!“ am 1. Mai um 11 Uhr im Filmpalast Capitol in Schwerin

SCHWERIN Das 29. Schweriner Filmkunstfest macht es möglich: „Haigh M-V, here comes Ireland!“ lautet das Motto der vom renommierten Berliner SCHALLMagazin präsentierten Kino-Matinee, die am 1. Mai ab 11 Uhr im Capitol im Zentrum der Landeshauptstadt der Video-Kunst aus dem diesjährigen Festival-Gastland Irland und aus Mecklenburg-Vorpommern auf der großen Leinwand erlebbar macht.Die irische Band Coma_54, die auch die Eröffnungsgala des Festivals am 30. April musikalisch bereichern wird, stellt sich den Fragen des Publikums und möchte mit in Mecklenburg-Vorpommern aktiven Musik-Formationen wie KE KOI KOI, Loopolia und Fürchtegott Zack ins Gespräch kommen.Die Band Coma_54 und die Sängerin und Songschreiberin Maria Kelly sind von Irland nach Berlin gezogen, um von der Musikmetropole zu profitieren, auch ihre jüngsten Video-Clips entstanden hier. Das Video zur neuen Fürchtegott Zack-Single „L.A.“ wurde auf Rügen gedreht.Der in Klein Nemerow am Tollensesee lebende Songschreiber Sebastian Nicklas experimentiert mit seiner Band Loopolia mit unterschiedlichen Formaten. Ob Animation, Kurzspielfilm oder Natur-Inszenierung – Ergebnisse wie „Zirkustiger“ oder „Lass mich nicht allein“ überzeugen.Auch das Schweriner Trio KE KOI KOI liebt stark ins Bild gesetzte musikalische Experimente wie „Wolke“ oder „should be mine“ . Und immer spielen die Drehorte in Mecklenburg, Vorpommern und Berlin eine wichtige Rolle.„Die gute Entwicklung des Drehortes Mecklenburg-Vorpommern hat sich erfreulich fortgesetzt,“ - das meinen Antje Naß und Marco Voß von der Film Comission MV. Sie empfehlen Max Gleschinskis in Rostock gedrehten Film „Kahlschlag“, der beim Hofer Filmfest zum besten deutschen Nachwuchsfilm 2018 gekürt wurde. Das komplette Festivalprogramm im Netz: www.filmkunstfest-mv.de .