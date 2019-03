Ausgestellt in Schwerin: Abstrakte Landschaften der Malerin Renate Straatmann

Schwerin : Schlossstraße |

Im Schweriner Finanzministerium wird noch bis zum 18. April 2019 die Ausstellung „Spuren und Räume“ der Künstlerin Renate Straatmann gezeigt. Die 40 vor allem großformatigen Bilder bieten abstrakte Darstellungen in Acryl-Mischtechnik, u. a. Landschaften, die auch reale Details erkennen lassen.

Renate Straatmann ist eine Malerin aus Bad Schwartau, die ihre Arbeiten bereits in mehreren Ausstellungen in der Region zwischen Lübeck und Kiel vorgestellt hat.Die Schweriner Ausstellung trägt den Titel „Spuren und Räume“, und nach den Worten der Künstlerin geht es um „maritime Sehnsuchtsorte an Nord- und Ostsee sowie in Skandinavien“.Renate Straatmann ergänzte zu den ausgestellten Motiven: „Die Spannung des Gesehenen bringt mich an die Leinwand, sie lässt mich die richtigen Farben für meine Stimmung finden.“März 2019, Helmut Kuzina