Schwerin : Campus am Turm |

Armes Viertel, reiches Viertel – Podiumsdiskussion am 28. Januar im Campus am Turm von NRD und SVZ



Anmeldung unter: zpa-lfhmv@ndr.de Vor allem in den Städten Ost-Deutschlands ist eine soziale Spaltung entstanden, die zu eine Armutsballung in den Plattenbaugebiete führt. Schwerin gehört zu den Städten, in denen Arm und Reich besonders deutlich getrennt voneinander wohnen. Das wird unter dem Begriff „Segregation“ zusammengefasst. Kann diese Entwicklung rückgängig gemacht werden? Was kann getan werden, damit die soziale Durchmischung wieder verbessert wird? Antwort auf diese Fragen suchen am 28. Januar in einer öffentlichen Podiumsdiskussion im Campus am Turm Oberbürgermeister Rico Badenschier, Infrastrukturminister Christian Pegel, Sozialforscher Professor Marcel Helbig von der Universität Erfurt und Stadtteilmanagerin Sandra Tondl. Moderiert wird das Gespräch von Andrea Gottke, Leiterin des NRD-Mecklenburg-Studios, und Bernt Schüttpelz, dem Teamleiter der SVZ-Lokalredaktion.



Beginn: 19 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr



Ort: Campus am Turm, Hamburger Allee 124



