﻿Urlaubsfeeling in Schwerin

Schwerin : Stadtzentrum |

Auf den Straßen und Plätzen der Landeshauptstadt Schwerin ist zu beobachten, dass sich nach und nach eine Urlaubsstimmung ausbreitet.

Was monatelang undenkbar schien, Touristen dürfen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen und auch in Schwerin unbeschwerte Tage erleben.In Schwerin beträgt der Inzidenzwert 3,1 (Stand: 7. Juni 2021). Restaurants und Cafés sind geöffnet. Ein paar Schnappschüsse von Außenterrassen im Stadtzentrum zeigen, dass jeder noch einen Platz mit schöner Aussicht finden kann.Stressige Arbeitsalltage samt familiärer Herausforderungen sind wieder einfacher zu bewältigen. Normalität im Sommer schien in weite Ferne gerückt zu sein, doch nun sieht vieles schon deutlich schöner aus.Juni 2021, Helmut Kuzina