Sprichwort: "Heirate, und du bist wohlauf für eine Woche! Schlachte ein Schwein, und du bist wohlauf für einen Monat! Werde Pfaffe , und du bist versorgt fürs ganze Leben."

Hierzu stelle ich jetzt fest ,das der Beitrag derzeit nicht mehr über die Kirchenzeitung abgerufen werden kann, über die Gründe kann man nur spekulieren. Auch meine Fragen an die Pressestelle der Kirche wurden bisher nicht beantwortet.

Frau Marion Wulf-Nixdorf ist dort Redakteurin bei der Mecklenburgische & Pommersche Kirchenzeitung.Die Redakteurin M.W.-N. -;) , verwendet hier ein Kürzel für den Landarzt, man könnte jetzt vermuten, das dies geschieht um den Landarzt zu schützen, ich sehe dies aber eher als eine abwertende Bezeichnung für den Landarzt, nachdem dieser presse wirksam mit vollen Namen im Vorfeld durch den Kakao gezogen wurde.Rein rechtlich gilt im laufenden Verfahren aber immer die Unschuldsvermutung!Zum Artikel der Kirchenzeitung muss man die Tatsache berücksichtigen, das dieser die Sichtweise der Kirche wiederspiegelt und nicht zwingend mit der öffentlichen Meinung übereinstimmen muss.Allerdings hat der Beitrag der Kirche einige bemerkenswerte Anmerkungen aus Sicht der Kirche, die mich etwas nachdenklich stimmen. Hier ist als Quelle ausdrücklich die Kirchenzeitung mit dem Text von Frau M.W.-N. zu finden.Quelle Kirchenzeitung Kirchenzeitung - evangelische Zeitung



Aus rechtlichen Gründen kann ich jetzt leider den mir vorliegenden Text nicht mehr im Wortlaut wiedergeben, da er scheinbar von der Kirchenzeitung gelöscht worden ist.Im Grunde enthielt der jetzt entfernte Artikel aber die Grunderkenntnisse aus der Schweriner Volkszeitung. Der Pfarrer vertritt unbeirrt weithin seine Ansichten und teilt mit: Zitat: "Und natürlich bin ich in dieser Sache nicht nur Privatperson.“Sollte er aber, sonst wäre es Aufgabe der Kirche gewesen oder des Bürgermeistern gewesen, entsprechende Schritte einzuleiten!Man kann sich aber nicht des Eindruckes erwehren, das dem Pastor die Sache mächtig um die Ohren geflogen ist und er möglicherweise erst viel später die Kirche um Beistand gebeten hat.Neu im Artikel der Kirchenzeitung sind aber Behauptungen, die wohl eher vom Hörensagen stammen, denn was soll man von solchen Anmerkungen halten?Zitat:" Und? Das ist schlichtweg eine ungeheuerliche Behauptung ! Diese Anschuldigung ist durch nichts belegt, zudem was hat die Epidemiologié eigentlich mit den Corona Viren zu tun oder beschäftigt sich der Pastor zusammen mit dem Tierarzt jetzt mit der Wissenschaft von der Entstehung, Verbreitung, Bekämpfung und den sozialen Folgen von Epidemien, zeittypischen Massenerkrankungen und Zivilisationsschäden?Dann hätte er allerdings den Landarzt nicht anzeigen müssen, sondern auf die Schulter klopfen!!Es bleiben immer noch Fragen offen wie:1.Hat Herr Pastor Ogilvie mit seinem Vorgesetzten über eine mögliche Anzeige gesprochen oder im Allgemeinem über ein Problem mit dem Landarzt zum Mund und Nasenschutz?2. Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt?3. Wurde von Seiten der Vorgesetzten des Pastors explizit einer Anzeige zugestimmt?4. Wer ist der unmittelbar Vorgesetzte des Pastors Tom Ogilvie?4. Kann die Nordkirche bestätigen, dass es diesbezüglich mit der Kirche Pinnow Gespräche im Vorfeld gegeben hat und die Nordkirche einer Anzeige positiv wohlwollend gegenüber stand.Ob es tatsächlich zu verbalen Angriffen gegen über dem Pastor gekommen ist, auch darüber kann man nur spekulieren, aber Fakt ist;"Wer Wind sät, wird Sturm ernten!"Mehr möchte man dazu nicht sagen.Ein Vergleich sei mir aber noch erlaubt.Der Arzt und der PastorDer Arzt kümmert sich liebevoll um seine Patienten, opfert sich auf, macht Hausbesuche und sitzt mit kranken Menschen in seiner Praxis. Was er verdient kann man nicht einschätzen, aber sicher nicht genug auch Angesichts der Corona Pandemie, arbeitet der Mann weiter für seine Patienten. Er muss sich sein Geld einteilen Miete und Praxisräume bezahlen. Was macht Herr Pastor ? Er lässt sich seine dienstliche Pfarrwohnung "herrichten" für schlappe 1.1 Millionen Euro und bekommt dazu noch ein üppiges Pastoren Salär von ca. 3100 - 3500 Euro , dazu hat seine Frau als Sozialpädagogin auch noch ihr Auskommen. Also wer schon zu Lebzeiten den Himmel auf Erden hat, sollte auch die Arbeit zum Gebet machen, sagte schon Luther.(Kurt Marti, Schweizer Pfarrer und Schriftsteller)