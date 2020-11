Merkel über die Ströer Gruppe - "Licht in der Finsternis"

Vorweg der Tod eines geliebten Menschen ist immer ein schmerzlicher Verlust und mein aufrichtiges Beileid gilt Herrn Hein Simons, alias "Heintje" für den Verlust seiner Mutter.

"Licht in der Finsternis" in Zusammenhang mit der Ströer Gruppe und der Seite.Aber heute übertraf sich die Ströer Gruppe doch selber:Was t-online alias die Ströer Gruppe hier aber gerade abzieht ist für weit unter der Gürtellinie.Da postet Sie auf t-online mit folgender Schlagzeile:Abschied im SchutzanzugIm Text erfahren die t-online Leser dann, das die Mutter 86 Jahre gewesen ist und vor 2 Jahren eine neue Herzklappe erhalten hat. Weiter wird mitgeteilt, das die alte Dame nicht an Corona gestorben ist, sondern mit Corona.(?)