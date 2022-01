Schwerin : Burggarten |

Wenn in der Schweriner Innenstadt noch nicht so viele Touristen unterwegs sind, ist es für Kunstinteressierte die richtige Zeit, sich Details der Bronzeskulpturen im öffentlichen Raum in aller Ruhe anzusehen.

Beim „Kunstwalk“ gibt es zu den Werken Hintergrundinformationen auf das Smartphone und Tipps zu schönen Fotomotiven.Januar 2022, Helmut Kuzina