Hochinteressante Glasmalerei im Schweriner Dom

Schwerin : Dom |

Zahlreiche Kunstobjekte gehören zur Ausstattung des Schweriner Domes. Dazu zählen auch die hochinteressanten Glasmalereien.

Die farbige Verglasung der Fenster hatte in vergangenen Zeiten eine besondere liturgische Bedeutung, damit der Kirchenraum von der Außenwelt abgrenzt wurde.Zu den bedeutenden Werken der Glasmalerei gehören die Fenster in der Chorumgangskapelle.Die Entwürfe zu den Fenstern stammen von dem Berliner Hofmaler Peter von Cornelius (1783–1867). Angefertigt wurden sie 1843 bis 1845 im Auftrage des Großherzogs Friedrich Franz II. durch den Glasmaler Ernst Gillmeister (1817 – 1887).Durch erhebliche Umwelteinflüsse wurden die Fenster im Laufe des 20. Jahrhunderts stark beschädigt und mussten immer wieder überholt werden. Eine aufwändige Restaurierung erfolgte in den Jahren von 1996 bis 1998.Februar 2022, Helmut Kuzina