Aus aktuellem Anlass des Volkstrauertages am Sonntag den 19.11.2017 gibt es auf dem Alten Friedhof in Schwerin eine Gedenkstunde gegenüber der Trauerhalle. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.



Das Thema der Gedenkstunde lautet; " Krieg und Menschenrechte "Anschleißend findet eine Kranzniederlegung auf dem Gräberfeld gegenüber der Trauerhalle statt.Ein weiteres Gedenken wird es am Gräberfeld des trauernden Soldaten geben, unterstützt wird die Gedenkveranstaltung vom Schweriner Posaunenchor.