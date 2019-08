Wellington College Chapel Choir – Benefizkonzert Divi-Blasii-Kirche Mühlhausen

Wellington College Chapel Choir

Das „Wellington College“ gilt als einer der am fortschrittlichsten denkenden Schulen weltweit. Ihr Erfolg und der blühende Musik-Bereich waren von zentraler Bedeutung bei der kürzlichen Verleihung der Auszeichnung ‚Arts Mark Gold’ durch das „Arts Council“ Großbritanniens.



Der traditionsreiche „Chapel Choir“, der aus ungefähr 40-50 Schülern im Alter von 13 bis 18 Jahren besteht, spielt eine übergeordnete Rolle und bildet somit das Herzstück im Collegeleben der königlichen und religiösen Stiftung. In den wöchentlich stattfindenden Gottesdiensten singen sie die verschiedensten Werke aus ihrem umfangreichen Musikprogramm. Viele der Chormitglieder sind Stipendiaten der Universität.



Der „Chapel Choir“ singt regelmäßig ‚Evensongs’ in englischen Kathedralen und hat vor kurzem in der „St. George's Chapel“, der „Windsor Castle“, der „Christ Church Cathedral“ und zuletzt im „Trinity College Cambridge“ gesungen. Für 2018 sind ein ‚Evensong’ in der „Salisbury Cathedral“ und Konzerte in London und am „Wellington College“ geplant.



Der Dirigent: George de Voil

Der Organist: Simon Williamson



Werke von: J. S. Bach und Mendelssohn sowie englische Chormusik



Eintritt frei



Benefizkonzert für die Kirchenmusik