Auszeit vom Alltag für schwer kranke und behinderte Kindern: Familienherberge Lebensweg gGmbH wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Illingen : Familienherberge Lebensweg gGmbH |

Die Familienherberge Lebensweg gGmbH erhielt für ihr bemerkenswertes Engagement für schwer kranke und behinderte Kinder eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Die Einrichtung bietet Familien und betroffenen Kindern eine erholsame Zeit, in der sie Unterstützung und Entlastung durch die Mitarbeiter der Herberge erfahren.

Getreu dem Motto „Unterstützung bieten. Freiraum schenken." setzt sich die Einrichtung seit 2018 dafür ein, schwer erkrankten und behinderten Kinder eine Auszeit vom Alltag zu bieten. Höchste Priorität hat dabei die Unterstützung, Beratung und Entlastung betroffener Familien durch geschultes Personal. Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Familienherberge Lebensweg gGmbH.„Seit Mai 2018 waren ca. 150 Familien zu Gast und haben sich bei uns sehr wohl gefühlt", betonte Karin Eckstein, Initiatorin und Geschäftsführerin der Familienherberge Lebensweg e.V. Die Förderung soll dazu aufgewendet werden, diesen Standard zu halten und jenseits der Zuwendungen der Sozialkasse den anwesenden Familien eine gute Pflege zu gewährleisten.Die Übergabe eines symbolischen Schecks fand in der Familienherberge in Schützingen unter Anwesenheit von Stefanie Köppl-Rau, zuständig für Fundraising und Finanzen, statt. „Die Unterstützung der Familienherberge Lebensweg verhilft kranken und behinderten Kinder sowie deren Familien dazu, sich eine Auszeit zu gönnen. Diese ist im betreuungsintensiven Alltag oft eine große Erleichterung.", sagte Kathleen Pfennigsdorf, Botschafterin der Town & Country Stiftung im Raum Illingen, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer. Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de