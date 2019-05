Störche am Tibaum Hamm 2019

Angekommen sind die Störche eigentlich recht früh, nämlich am 21.02.2019Einer der Beiden Störche, beringt, ist das Weibchen.Der andere Storch ist nicht beringt und man (also ich!) weiß nicht, wo er her kommt.Zuerst musste das Nest in Ordnung gebracht werden. Das machten die Beiden sehr ordentlich und ausgiebig, genau so ausgiebig, wie sie in Sachen Fortpflanzung, gewissenhaft, ihre "Arbeit" taten. ;-))Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Vier Küken, die mittlerweile sehr naseweiß und vor allem hungrig, ihre Storcheneltern auf Trab halten.Wer Lust hat, für den gibt es auch ein kleines Video. :-)Ich hoffe, dass es funktioniert.