Haubentaucher mit Nachwuchs und die ersten Erlebnisse.

Noch mal, für die netten Kommentare und die vielen Klicks dazu. :-)Nachdem auch Papa Haubentaucher kurz auftauchte, verließ eines der Jungen das Gefieder von Mama Haubentaucher und begab sich auf ein Abenteuer.Das andere Kleine sah man nur manchmal kurz unter dem Gefieder der Mama hervor blitzen.Dann traute ich meinen Augen nicht...Papa Haubentaucher tauchte und kam mit einem beachtlich großen Fisch wieder hoch, den er dem Kleinen zuschob, der sichtlich Spaß mit dem Fisch hatte.Einen Tag später ging ich noch mal zum Teich, aber das Nest war leer. :-(Es waren auch keine Eier mehr zu sehen, obwohl der Haubentaucher einen Tag zuvor noch am Brüten war. Zu sehen war jetzt, dass jemand Müll auf das Nest geworfen hatte.Ich war so entsetzt, dass ich gar nicht auf den Gedanken kam, dass zu fotografieren.Schon auf dem Weg zurück, sah ich sie dann doch.Die kleine Familie machte einen Ausflug auf dem Teich. Wo sie dann allerdings jetzt "wohnen" weiß ich auch nicht.Ich füge hier mal noch einen Link ein. Leider bin ich erst in den Anfängen, was das Filmen betrifft und bitte um Nachsicht für die schlechte Qualität.