Farbenfroher Herbst in Hamm

plötzlich fliegen kaum mehr Bienen, keine Libellen sind mehr zu sehen.So kommt es mir zumindest vor.Aber, alles was die Natur an Farben zu bieten hat ist jetzt noch mal zu sehen.Von leuchtend rotem Blätterwerk, bis zartem grün und braun.Es ist, als wollte sich die Natur noch mal so richtig zeigen, bevor sie sich zur Ruhe begibt.Tröstlich und ein Versprechen!"Ich bin nicht weg, ich wechsle nur den Raum...und wenn du willst, dann find` ich dichbegegne dir im Traum.Ich bin nicht weg, ich schlafe nur...und komm bald wieder...und wenn du willst,dann seh´ ich dich, im Frühling wieder!"Text und Fotos vonKatalin Thorndahl