Herbstleuchten im Maxi-Park Hamm 2017

verwandelte dasden Maxipark in Hamm mit einer spektakulären Licht- und Farbinszenierung in eine Welt voll zauberhafter Stimmungen.Das ehemalige Landesgartenschaugelände, der gläserne Elefant und der Naturteich boten zahlreiche Möglichkeiten fürund sein Team, eine neue glitzernde Welt entstehen zu lassen. Das Herbstleuchten fand täglich von 19:00 bis 22:00 Uhr statt.Nach meinem ersten Besuch 2016, hat sich meine Begeisterung für dieses Lichtspektakel in 2017 nicht im Geringsten verändert.Für Fotografen und Besucher ein…in jeder Beziehung!Es war einfach nur Toll und ich freue mich jetzt schon auf das Herbstleuchten in 2018.