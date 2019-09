Freizeitangebot für Kinder aus zugewanderten Familien: WeBiKul e.V. aus Greven wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Greven : Westfälisches Bildungs- und Kulturzentrum e.V. |

Das Westfälische Bildung- und Kulturzentrum e.V. (WeBiKul) erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für Kinder aus zugewanderten Familien eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Die Einrichtung fördert insbesondere die gesellschaftliche und sprachliche Integration ihrer Schützlinge.

Getreu dem Motto „Denken, Wissen, Kommunizieren“ setzt sich die Einrichtung seit 2013 für das gleichberechtigte Zusammenleben von Deutschen und Migranten in der Gesellschaft ein. Wissen und Bildung werden als Schlüssel für eine erfolgreiche Integration verstanden, wobei besonders das Erlernen der deutschen Sprache und die Förderung eines friedlichen Zusammenlebens aller Nationalitäten, Religionen und Kulturen mittels Aufklärungsarbeit im Fokus stehen. Ein Freizeit- und Betreuungsangebot für Kinder aus zugewanderten Familien ist die bilinguale Spielgruppe „Regenbogen“. Das Projekt unterstützt und fördert die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung durch sprachlichen Fachunterricht, sowie Spiel- und Lernangebote aus unterschiedlichen Bildungsbereichen.„Besonders wichtig ist es uns, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich individuell zu entfalten und mit Hilfe eines bunten Bereuungsprogramms ihre körperlichen, geistigen und emotionalen Kompetenzen zu stärken.“, betonte Hatice Kaplan, Projektleiterin der bilingualen Spielgruppe "Regenbogen". Die Förderung der Town & Country Stiftung soll für die Anschaffung von Spiel- und Unterrichtsmaterialien aufgewendet werden.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des WeBiKul e.V.: „Die Unterstützung der Einrichtung verhilft den Kindern und Jugendlichen zu verbesserten Zukunftschancen und der Stärkung ihrer interkulturellen Kompetenzen“, sagte Sebastian Thielker Botschafter der Town & Country Stiftung.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de__________________________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRSelina JendrossekTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.de