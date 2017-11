FLOHMARKT in Friedberg am Baumarkt

FLOHMARKT am Baumarkt in der Straßheimerstr., 61169 Friedberg. Der Beste Markt der Region findet wieder von 8-15 Uhr Statt. JEDER kann ohne Anmeldung zur Platzvergabe von 6-8 uhr komen.



ALLE Infos gibts auf www.Alpha-Events.org



PS: Flohmarkt überdacht und beleuchtet für nur 15€/Stand inkl. Kfz JEDEN Samstag ohen Winterpause am Solarpark in Wetzlar