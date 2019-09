Kulturgut 2019 "Chansons d'amour ... et d'automne"

Erlöse für Straßenkinderzentrum im Südsudan

« Chansons d'amour ...et d'automne », der Abend mit „Stefan Edelmann und Band“ verspricht Chansons von Georges Brassens, Serge Gainsbourg, Charles Trenet, Benjamin Biolay und anderen. Allesamt dargeboten in neuen, ganz eigenen Coverversionen – oder „reprises“ wie der Franzose sagt.Klassiker des Chansons sind ebenso dabei wie hierzulande Unbekanntes, meist herbstlich melancholisch und dabei erfrischend fern von Baskenmützenklischees und Musetteromantik. Ausgefeilte Arrangements, immer wieder durchbrochen von ungezügelter Spielfreude, zelebriert von vier versierten Jazzmusikern und einem Sänger, der weiß, was er tut. Das Ergebnis ist groovende Kammermusik, die mitreißt und begeistert, mit klugen Texten, die man gar nicht unbedingt im Original verstehen muss, denn Edelmann gibt den launigen Conférencier, der auch die sprachlich Unkundigen im Publikum humorvoll mitnimmt, auf die Reise durch seine Lieblingschansons.Alle Erlöse kommen 800 Kindern und Jugendlichen in einem Straßenkinderzentrum der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos in Wau und Kuajok zugute. Es werden Bildungs- und Freizeitaktivitäten durchgeführt; die Kinder bekommen zu essen, haben einen Schlafplatz und werden medizinisch versorgt.Weitere Informationen unter https://www.aktion-hoffnung.de/kulturgut