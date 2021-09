Ausstellung FacettenReich in Erbach von Monika Hurka, Gerhard Menzer und Bernd Wittelsbach

Erbach : Kikubari |

Die Ausstellung FacettenReich kann vom 29. Aug. bis 23. Sept 2021 in den Ausstellungsräumen der Kikubari GmbH in Erbach, Hauptstr. 59 besucht werden.



Auf 200 Quadratmetern präsentieren die beiden Fotografen Monika Hurka und Bernd Wittelsbach sowie der Bildhauer Gerhard Menzer eine facettenreiche Auswahl ihrer Arbeiten. Die Werke sind abgestimmt auf jeden Raum gelungen ausgewählt, so dass jeder Bereich seinen eigenen Charakter erhält.



Atmosphärisch einzigartig mit der Kamera in Szene gesetzte Werke von Monika Hurka laden zu einer spannenden Entdeckungsreise durch verschiedene Genres ein. Ihre fantasievollen Fotoarbeiten zeugen von einem ganz besonderem Gespür für den entscheidenden Moment.



Bernd Wittelsbach versteht es hervorragend spannende Blickwinkel und Perspektiven festzuhalten, die real manchmal aber auch surreal erscheinen. Jedes seiner Werke zeugt von einem geschulten Auge gepaart mit unendlicher Kreativität und viel handwerklichem Geschick.



Naturverbunden, meist aus heimischen Hölzern gefertigt und formvollendet bis ins Detail stellen die Skulpturen von Gerhard Menzer einen weiteren Schwerpunkt der Ausstellung dar. Ob leicht und filigran oder groß und mächtig, seine Skulpturen zeigen viele Facetten seines künstlerischen Schaffens.



Den Besucher erwartet eine vielseitige, in sich stimmige Ausstellung. Überzeugen Sie sich selbst.



Ausstellungszeitraum:

So. 29. Aug. bis Do. 23. Sept. 2021



Öffnungszeiten:

Mo bis Fr mit Voranmeldung über kunst@kikubari.net

Sa und So von 15:00 bis 18:00 Uhr ohne Voranmeldung.



Ausstellungsort: Hauptstraße 59 (Seiteneingang), 64711 Erbach



Parkmöglichkeit: Vor dem Haus (mit Parkscheibe 2 Stunden) oder auf dem 500 Meter entfernten Großparkplatz “Wiesenmarkt”, Obere Marktstr. 1 (gebührenfrei und zeitlich unbegrenzt)



Gastgeber: Kikubari GmbH



Weitere Informationen:

Tel: 06062 – 80 999 22

Email: kunst@kikubari.net



Covid-19 Hinweis: Die aktuell geltenden Hygienevorschriften sind zu beachten! Es gelten die Bedingungen für den hessischen Einzelhandel. Änderungen aufgrund der für diesen Zeitraum geltenden Rahmenbedingungen der Covid-19 Pandemie vorbehalten.