Morgendliche Falkenflüge.

Silbergraue nebelfäden

scherbengrün der zauberwald



in den frühen morgenlüften

murmeln gnomgestalten wünsche



falter taumeln,feen schweben

mondglanz noch in ihren haaren



und sie heben nachtversunken

in den zarten flügelarmen



schaumgeschlagen ihre träume

dem erwachten tag entgegen



schillernd bunte morgenmünder

blasenblubbernd traumverjagend



mit dem rauschen, mit dem winde

tragen sie uns wie ein kinde



ein stück hoffnung an das leben

mit den lippen zart entgegen.



© Chr.v.M.

