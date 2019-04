Altenstadt : Maxbrauerei |

Alexandra Stiglmeier bekannt auch unter dem Namen GRADRAUS bringt am Samstag, den 11. Mai in der Maxbrauerei in Altenstadt erstmals ihr neues Muttertagskabarett „ Hallo Mutti“. Dabei geht es natürlich, wie kann es anders sein, um die liebe Mama und um die allerliebsten Kinder, die der guten Mutti den Schlaf und den letzten Nerv rauben. Und wenn dann noch andere leidgeplagte Muttis zum Kaffeeklatsch erscheinen und sich über die Jugend Zuhause ausjammern und der werte Herr Sohn über seine Berufswünsche sinniert, ist das Chaos perfekt.

“ Amüsant und mit viel Wortwitz präsentiert die Peitinger Kabarettistin „Neues, rund um den Muttertag“ und auch andere lustige Geschichten.

Sie sind herzlich eingeladen mit zu lachen.



Beginn ist um 19:30 Uhr, Karten gibt`s zu 10 Euro im Vorverkauf in der Maxbrauerei Altenstadt, Tel. 0160-8258198.