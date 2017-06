Dasing : Kirche St. Martin |

Der Junge Chor Derching lädt zu seinem jährlichen Sommerkonzert in die Pfarrkirche St. Martin in Dasing ein. Unter der Leitung von Patrick Gerges tragen die jungen Sänger sowohl weltliche als auch geistliche Lieder vor. Beginn ist am 9. Juli um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.