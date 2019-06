Vegan Demo - Darmstadt

Am Samstag, 15. Juni 2019 veranstaltet ARIWA-Vogelsberg von 11:00 bis 18:00 eine Vegan-Demo am Luisenplatz, 64283 Darmstadt.In der Fußgängerzone werden vegan lebende Menschen mit Schildern die vielen Gründe für eine vegane Lebensweise in die Öffentlichkeit tragen. Wer vegan lebt und zeigen möchte, wieso sie* oder er* sich für diese Lebensweise entschieden hat, kann an der Vegan-Demo aktiv teilnehmen. Blanko-Schilder die nur noch beschriftet werden müssen sind vor Ort verfügbar.Ariwa-Vogelsberg wird mit dem Vegan-Buddy Infostand vertreten sein und zum veganen Leben aufklären.Kontakt: vogelsberg@ariwa.orgMehr Infos zur Vegan Demo:Mehr Infos zu ARIWA - VogelsbergVegane Rezeptideen hier: