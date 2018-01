Kunstaktion: KIRCH – LEUCHTEN

- Kirche mal andersartig in einem anderen Licht erleben -



Der Künstler Carl Vetter zeigt den Raum der Feldsteinkirche in Langenapel am Sonnabend, den 20.01.2017, von 18:00 bis 20:00 Uhr, in einem anderen Licht. Es ist ein Eingehen auf die Besonderheiten des Raumes und seiner Einrichtung. Dunkelheit und Lichtsetzungen dienen zur Raumerweiterung durch „Weglassen und Hervorheben“. Auch Gemeindepfarrer Silvio Scholz ist über die Kunstaktion erfreut, die möglicherweise auf weitere Kirche in der Region ausgeweitet wird.



Carl Vetter ist ein Bildender Künstler und Gründungsmitglied der Akademie der Künste Sachsen-Anhalt, der seit Jahren mit Raumveränderungen im In- und Ausland arbeitet und sich dabei diverser Klang-, Licht- und Raumaktionen sowie Installationen bedient. Er entwickelt raumbezogene und audio-visuelle Handlungskonzepte in und für Landschafts- und Kulturräume, vielfach mit Naturmaterialien.

„Carl Vetter etabliert sich europaweit als spartanischer Spurensucher und Entschleuniger. Wenn er einen ihm unbekannten Raum betritt, dann beginnt er bereits im Geist damit, diesen zu verändern. Anders als Reichstagsverhüller Christo arbeitet Vetter oft auch mit Innenräumen. Viele Werke Vetters sind reich an audiovisueller Ästhetik und haben dennoch eine innere, naturbezogene Kraft“, so beschreibt Kai Zuber in der Altmark-Zeitung vom 09.09.2017 den Künstler und seien Sichtweise.

Besonders bemerkenswert sind zwei Lichtarbeiten auf der irischen Halbinsel Aughenish in Galway Bay im August 2014. Diese werden in der Zeitschrift für Kunst in Sachsen-Anhalt, 1. Auflage 2016, ausdrücklich gewürdigt.