Kosmonaut Festival 2020: Die wichtigsten Infos zusammengefasst

Nach einem erfolgreichen Festival in 2019, geht es weiter mit dem Kosmonaut Festival 2020. Dieses Jahr sorgten unter anderem Kelvyn Colt, Nura, OG Keemo und viele weitere Musiker für Stimmung, doch 2020 geht es weiter mit neuer Besetzung und einem weiteren Festival.

Das Kosmonaut Festival in Chemnitz

Kosmonaut Festival 2020: Alle wichtigen Infos

Das Kosmonaut Festival ist eine Veranstaltung in der Stadt Chemnitz, die von der Band Kraftklub organisiert wurde. Die Band besteht aus drei Freunden, welche sich mit ihrer Musik an Rock orientieren. Als diese sich eines Tages auf ein Festival schlichen, wurden sie erwischt und beschlossen, ihr eigenes Ding zu machen. Deshalb kamen sie auf die Idee vom Kosmonaut Festival, dessen Name Verbindung zu ihrer Stadt Chemnitz hat. 2013 fand dieses Festival das erste mal statt und zog 6.000 Besucher an. Seitdem hat das Kosmonaut Festival an Beliebtheit zugenommen und konnte dieses Jahr, wie die Jahre davor, circa 15.000 Leute anlocken. Alle, die sich dort versammeln, können neben der Rock- und Rap-Musik im Stausee Oberrabenstein in Chemnitz baden. Außerdem bietet das zweitägige Event noch ein weiteres Programm, damit die Stimmung erhalten bleibt.Es wurde bestätigt, dass es 2020 wieder stattfinden wird, doch es wurde noch kein konkretes Datum bekannt gegeben. Dazu wurde auch der Tag, an dem die Karten zum Kauf verfügbar sind für das Festiva l nicht erwähnt. Dieses Jahr war es am 05.07. bis zum 06.07, also ist es sehr wahrscheinlich, dass es 2020 auch im Juli stattfinden wird. Viele große Namen, wie RIN, Kelvyn Colt, Bausa, RAF Camora, Casper und zahlreiche andere Superstars sind schon auf dem Festival aufgetreten. Ein weiterer Name, der jedoch eher in die Rock Musikrichtung geht, ist Scooter. Er war auch schon auf diesem Festival und hat für Feierstimmung gesorgt. Es ist aber leider nicht sicher, ob er oder einer der oben genannten Musiker auf dem Kosmonaut Festival 2020 auftreten wird. Der Grund dafür ist aber, dass das Line-Up für 2020 noch nicht bekannt gegeben worden ist. Also bleibt gespannt, wer dieses Jahr in die Besetzung für das Event gebucht wurde. Weitere Informationen werden im Laufe der nächsten Monate preisgegeben.