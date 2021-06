Von allen guten Geistern verlassen? - Ein Märchenabend mit Antje Horn

Von allen guten Geistern verlassen?



Unter dem Titel “Hausgeister – Auf den Spuren fast vergessener Gestalten” weilt aktuell eine Sonderausstellung rund um Kobold, Wichtel & Hausdrache im Stadtmuseum Camburg.



Das nimmt die Märchenerzählerin Antje Horn zum Anlass, die Besucher in die märchenhaften Welten der Geister und Fabelwesen zu entführen.







Bitte beachten Sie, dass der Abend im Museumshof, also an der frischen Luft stattfindet. Es ist weder Test noch Kontaktnachverfolgung notwendig.



Um Anmeldung zur besseren Planung wird gebeten.















Eine Veranstaltung des Heimat- & Geschichtsverein Camburg