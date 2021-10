Stadtkapelle Wertingen: Premieren beim „Konzert zur Kaffeezeit“

Mit dem „Konzert zur Kaffeezeit“ eröffnen Vor- und Jugendorchester der Stadtkapelle Wertingen einen Jahresreigen mit vielen Höhepunkten



Nach der coronabedingten Absage des beliebten Kaffeekonzertes im vergangenen Herbst werden nun Vororchester und Jugendorchester ein „Konzert zur Kaffeezeit“ spielen. Dieses findet amumin derstatt.Es gibt bei diesem Konzert viele Premieren zu feiern. Zunächst ist schon mal der Titel des Konzertes neu. „Konzert zur Kaffeezeit“ ist allerdings den Umständen geschuldet, da eine Bewirtung unter den gegebenen Umständen nicht möglich ist. Der Ort an dem das Konzert stattfindet ist neu: Die Wertinger Musikanten sind zu Gast in der Schulturnhalle in Pfaffenhofen. Für viele Musiker ist es der erste Auftritt mit dem Orchester. Aktuell spielen im Vororchester unter der Leitung von30 Musiker:innen und mehr als die Hälfte haben noch nie vor großem Publikum gespielt. Und dann noch die wichtigste Neuerung: Das Jugendorchester steht seit September unter der Leitung von. Die 46 Mitglieder des Orchesters präsentieren ein anspruchsvolles Programm aus Originalwerken für Blasorchester und Bearbeitungen bekannter Melodien. So wird u. a. Musik von Sir Edward Elgar, Steven Reineke, Thiemo Kraas oder Astor Piazzolla zu hören sein.Das Vororchester wird in altbewährter Manier Musik aus der Hall of Fame des Rock ‚n’ Roll und Filmmusik zum Besten geben. So erklingen u. a. „Skyfall“, „Happy“, „My Girl“, „Smoke on the Water“ oder „Another one bites the dust“.Die Proben laufen seit Schuljahresbeginn auf Hochtouren und alle Beteiligten freuen sich, endlich wieder live vor Publikum musizieren zu können.Der Eintritt zum Konzert ist frei.