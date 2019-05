Freie Schule Lech-Donau und Kindergarten Bienenkorb laden ein zum Tag der offenen Tür

Buttenwiesen : Freie Schule Lech-Donau |

„Herzlich willkommen“ heißt es wieder am Samstag, den 11.05.2019 an der Freien Schule Lech-Donau und im Kindergarten Bienenkorb in Lauterbach.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich bei vielfältigen Angeboten und Darbietungen aus den einzelnen Jahrgangsstufen selbst ein Bild über die Arbeit der Schule im Rahmen der Waldorfpädagogik zu machen. Ein Vortrag informiert über die Waldorfpädagogik in der Oberstufe und die zu erreichenden Schulabschlüsse.

Der Kindergarten Bienenkorb bietet Kinderbetreuung für die Kleinen an. Als buntes Rahmenprogramm findet ein Markttreiben mit kulinarischen und kreativen Angeboten statt. Für das leibliche Wohl ist natürlich bestens gesorgt!

Die Veranstaltung findet von 10-13 Uhr auf dem Schulgelände der Freien Schule Lech- Donau, Schulstraße 18, 86647 Buttenwiesen-Lauterbach statt. Der Eintritt ist frei! Weitere Informationen unter www.lech-donau.de