Königsproklamation 2022 beim Schützenverein „Gut Ziel“ Wettmar von 1902 e. V.

Am 24. April 2022 fand nach zweijähriger Pause, die Proklamation unserer Königinnen und Könige statt.

Musikalische Begleitung bekamen wir von dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr unter der Leitung von Jens Kalmbach.Das

120-jährige Jubiläum des Vereins

wollen wir vom 20.-22. Mai 2022 mit dem gemeinsamen Volks- und Schützenfest feiern. Beim Kommersabend erwartet uns eine Überraschung anlässlich des Jubiläums!Mit großer Spannung wurden am Abend die hervorragenden Ergebnisse vor großem Publikum erwartet.Dennis Seeger, unser Schützenkönig aus dem Jahr 2019, wurde auch Stadtkönig von Burgwedel und erhielt hierzu seine Scheibe.Die Königinnen und Könige des Jahres 2022 sind:Kinderkönigin Lotta Stolzenberg, 2. Platz Florian Rosin, 3. Platz Florian Papenburg;Jugendkönigin Geany Behre, 2. Platz Johanna Rühling, 3. Platz Max Longerich;Juniorenkönigin Luisa Rühling, 2. Platz Phoebe Behre,3. Platz Kevin Schluckebier-Risse.Schützenkönigin Melissa Schluckebier-Risse, 2. Platz Franziska Rosenmeier,3. Platz Ines Blume.Schützenkönig Axel Wimmer, 2. Platz Dennis Seeger, 3. Platz Nico Krenn.Volkskönig wurde Nico Meineke, vor Udo Mauer und Erwin Fette.Zum Fototermin trafen sich die alle Majestäten und Platzierten zum Gruppenbild und wurden mit einem dreifachen "Gut Ziel" und viel Applaus geehrt. Für alle Kinder und Jugendlichen gab es nach der Proklamation für die Teilnahme kleine Präsente. Die Erwachsenen wurden im Anschluss von den Königen zu einem Umtrunk eingeladen.Für das Anbringen der Scheiben am Samstag und Sonntag beim Schützenfest hoffen wir nun auf gutes Wetter zu den Umzügen und viele Besucher sowie Freunde des Schießsports beim Schützenfest.Für unser Essen am Kommersabend, Spanferkel mit Beilagen, können ab sofort die Essenmarken dienstags zum Schießtermin im Schützenhaus empfangen und zusätzliche Marken erworben werden. Weitere Marken sind auch im Kiosk "Unter den Eichen" käuflich zu erwerben.Text und Fotos: Ines Blume, 1. Schriftführerin „Gut Ziel“ Wettmar