Radverkehrsmängel in Fuhrberg

Gemeinsamer Ortstermin von Ortsrat und ADFC

Am Sonntag, den 2.4. hatte der ADFC Burgwedel zu einer Fahrradtour durch Fuhrberg eingeladen, um einige für Radfahrer, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer kritische Stellen anzusehen.hatte die Tour vorbereitet. Der. Unter den teilnehmenden Fuhrberger Bürgern war auch der Schulelternratsvorsitzende Hans-Dieter Drechsler, dessen Tochter Daria besonders auf Gefahrenstellen an den Schulwegen hinwies.Der benutzungspflichtige und gegenläufigehat nur eine Breite von rd. 2,00m und entspricht in Oberfläche und Linien­führung nicht den verkehrssicheren und rechtlichen Ansprüchen einer zeitgemäßen Radverkehrsanlage. Der Rad-/Gehweg muss zwingend verbreitert und - um die Straßenbäume zu erhalten - angehoben werden.Die Stadt Burgwedel hat aufgrund vertraglicher Regelungen die Baulast und Ver­kehrs­sicherungs­pflicht und steht bei zu befürchtenden Stürzen in. Hier ist an besonders kritischen Stellen eine kurzfristige Mängelbehebung geboten, obwohl eine vollständige Grunderneuerung der über 40 Jahre alten Anlage unausweichlich erscheint.Für den Radverkehr an der. vom Feuerwehrhaus bis Wieckenberger Weg fehlen sowohl die baulichen als auch die rechtlichen Voraussetzungen. Die Beschilderung auf dem gesamten Abschnitt ist unvollständig, nicht eindeutig und z.T. irreführend. Radfahrer müssen auf der stark befahrenen Landesstraße fahren oder gehen durch (das z.T. verbotene) Fahren auf dem Gehweg ein hohes Haftungsrisiko ein.Mehrere Lösungsvorschläge des ADFC für eine nötige Querung am Försterkamp wurden vorgestellt und erörtert. Sie können als Grundlage für die Abstimmung mit der Stadt (für Rad-/Gehweg), dem Land (für die Landesstraße) und der Region (als Verkehrsbehörde) dienen.Auch für kritische Punkte an denwie z.B. an den Einmündungen von Schlesischer Str. bzw Kahlsweg in die Straße An der Schule hatte der ADFC Lösungsansätze erarbeitet. Diese und weitere Hinweise und Vorschläge wurden auf über 20 Seiten zusammengestellt und offiziell an den Fuhrberger Ortsrat und die Burgwedeler Stadtverwaltung übergeben.