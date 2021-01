Digitale Jahreshauptversammlung des ADFC Burgwedel

Am Montag, 8.2.2021, 19.oo, findet die diesjährige Jahreshauptversammlung (JHV) des ADFC Burgwedel als Videokonferenz statt.

https://jitsi.fem.tu-ilmenau.de/ADFCBurgwedel .

Die JHV findetwie letztes Jahr in der Gartenstr. statt, sondern alsUm teilzunehmen geht man mit dem gewohnten Browser ins Internet und dort in dend.h. man klickt auf diesen Link (direkt oder nachdem man ihn in den Browser kopiert hat) .Der Raum ist ab sofort geöffnet. Man kann bereits jetzt schon mal reingehen und sich umsehen.Die Versammlung ist offen für alle Interessierten, abstimmen dürfen nur Mitglieder.Es gibt in diesem Jahr keine Vorstandsneuwahlen, allerdings wird der Vorstand evt. durch weitere Beisitzer ergänzt.Die Tagesordnung steht im Netz auf der Seite TOPs