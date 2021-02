Ein kleiner Bilderbogen vom munteren Treiben der kleinen Gartengäste am Winterfutterplatz im Winter 2020/2021 (eine Bildergeschichte)

Wunderbar lassen sich die kleinen Individuen beobachten!

dieIch wünsche viel Spaß beim Betrachten der Aufnahmen von Rotkehlchen &Co. im Garten!, aktionsreich, abwechslungsreich und oftmals auch recht unterhaltsam.- Ein, das ich von ganzem Herzen unterstreichen möchte.Es gibtallerorts und(im Idealfall: Musik/Vogelgesang) und wir können täglich unendlich vielund durch eineDochauf das bunte Kaleidoskopsollte darüber...Gerade er kann uns dasund diefür dasgeben. Dasin der Natur - einunseres Lebens. Wunderbar für all die Menschen, denen es, interessant und lehrreich. Um unserenmuss esderErlebnisspark oder Erlebniss-Zoo sein.Auch auf dem Großstadtbalkon oder mit etwas Initiative und Einsatz im Großstadtinnenhof, im Stadtpark und ebenfalls auf Friedhöfen, mit schönem alten Baumbestand, können wir Natur auch mitten in der Großstadt erleben und entdecken...So kann sich das, an einemim strahlenden Sonnenschein oder auch an einem nebelig, trüben und grauen Tag und auch an einem eisigen Schneemorgen, für den Naturfreund gestalten.Schon der Duft, der durch den Raum schwebt, macht diese entspannenden Momente am Morgen fast perfekt. Der frische aufgebrühte Sonntagmorgenkaffee oder Kräutertee dampft und verströmt sein würziges oder fruchtiges Aroma am hübsch gedeckten Frühstückstisch.Hier hockt auf einem Zweig ein scheuer Haussperling, dort drüben auf der höchsten Baumspitze die abwartende Meise, unten im Rhododendronbusch, beäugt die zurückhaltende Heckenbraunelle (Sie bekam ich - nun im Jahr 2021- schon lange nicht mehr zu Gesicht) ihre Umgebung und der freche und sehr hungrige Feldsperling der unruhig von Ast zu Ast hüpft, scheucht sie alle von ihren Plätzen. Auch gibt es den Drängler, der immer für einen kleinen Aufruhr im Umfeld der Futterstelle sorgt. Alle Charaktere können auch hier - in der munteren Vogelschar - "studiert" werden.Der eine Vogel erscheint lauthals schimpfend, ein anderer lautlos. Jeder sucht sich aus dem Angebot sein Lieblingskörnchen.Drüben an den obersten Zweigen der Apfelbäume, dort wo kein Pflücker hingelangte, freuen sich Amseln und auch Wacholderdrosseln über den reich gedeckten Tisch, der täglich zu einem Festmahl einlädt. Auch die Kohl- und Blaumeisen schauen gelegentlich dort vorbei und picken sich ein Stückchen vom saftigen Fruchtfleisch aus den rotwangig leuchtenden Herbstfrüchten heraus.Eine wunderbareDie faszinierensten undder Vogelwelt mit vielen kleinen und großen Glücksmomenten erlebt natürlich der Naturbegeisterte, der hinaus geht, Feld, Wald und Wiesen durchstreift. Denn diemit all ihren Facetten, beginnend mit den Balzgesängen im Frühjahr, dem Nestbau, der Brut- und Aufzuchtzeit bis hin zu den Momenten wenn die Jungvögel flügge werden, erleben wir draußen in der Natur.