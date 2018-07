So, 22.7.2018 - Ein bisschen Fuhse

Burgwedel : Domfrontplatz |

62 km Fahrradtour des ADFC Burgwedel nach Celle Abfahrt: Sonntag, 22. Juli, 10.oo, Rathausplatz Großburgwedel



Auf seiner Sonntagstour am 22.7. erkundet der ADFC Burgwedel den Lauf der Fuhse durch Celle.

Abfahrt ist um 10.oo Uhr auf dem Domfront- (Rathaus-) Platz in Großburgwedel, die Rückkehr gegen 18.oo geplant. Die gut 60 km lange Strecke führt zunächst über Wettmar durch den Hastbruch nach Wietzenbruch.

Am Fuhsekanal wird an einem der alten Kanalwärterhäuser gerastet.

Entlang der Fuhse fährt man durch Celle und auf einer alten Bahnstrecke bis zum Aue-Fuhse-Wasserkreuz.

Über Nienhagen und Otze geht es zurück nach Großburgwedel.

Wie üblich stellt der ADFC eine Landkarte mit der Fahrtroute. Auch E-Biker und Radler, die keine ADFC-Mitglieder sind, können mitfahren.

Weitere Informationen bei Dieter Bethke, o5139 6669 oder dieter.bethke@gmx.net