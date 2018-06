Sa, 14.7.18 - 52 km Fahrradtour des ADFC Burgwedel

Burgwedel : Domfrontplatz |

An der Burgdorfer Aue von Steinwedel bis Obershagen

Samstag, 14. Juli, 14.oo, Rathausplatz Großburgwedel Auf seiner Samstagstour am 14.7. erkundet der ADFC Burgwedel den Lauf der Burgdorfer Aue zwischen Steinwedel und Obershagen.

Abfahrt ist um 14.oo Uhr auf dem Domfront- (Rathaus-) Platz in Großburgwedel, die Rückkehr gegen 19.oo geplant. Die gut 50 km lange Strecke führt zunächst über Kirchhorst und Kohlshorn nach Steinwedel. Nördlich der Aue Gabelung bei Obershagen folgt die Route der Alten Aue und führt dann über die Neue Aue nach Ehlershausen zurück nach Burgwedel.

Wie üblich stellt der ADFC eine Landkarte mit der Fahrtroute. Auch E-Biker und Radler, die keine ADFC-Mitglieder sind, können mitfahren.

Anmeldung und weitere Informationen bei Steffen Timmann, o1577 723 9091 oder s.timmann@adfc-hannover.de